Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 16 червня, розпочавшись о 22:00.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету I зустрінуться збірні Франції і Сенегалу.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ, 22:00 ▪️ НЬЮ-ЙОРК/НЬЮ-ДЖЕРСІ СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІРЕЗА ФАГАНІ (АВСТРАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Франції

Націлена на третій поспіль фінал мундіалю збірна Франції має намір уникнути невдачі часів ЧС-2002, коли в першому турі проваленого підопічними Роже Лемерра групового етапу вони поступилися якраз сенегальцям. Один із фаворитів цьогорічного турніру сьогодні збирається підтвердити свій статус і довести, що нещодавня поразка (1:2) від іншого представника Африки, а саме Кот-д'Івуару, була випадковістю.

Французи впевнено подолали кваліфікацію ЧС-2026, набравши 16 залікових балів (різниця голів — 16:4) у групі з Україною, Ісландією та Азербайджаном, а в березневому товариському матчі в США впоралися з бразильцями (2:1). Варто зауважити, що в своїх шести минулих перших поєдинках чемпіонатів Європи й світу на чолі з Дідьє Дешамом збірна Франції здобула шість звитяг.

Сенегальську національну команду в березні позбавили першого трофея під керівництвом Папа Тіава. Збірна Сенегалу виграла Кубок Африки-2025, але через скандал із порушенням нею регламенту титул передали марокканцям. Відбір ЧС-2026 вона теж пройшли без поразок, набравши 24 очки (різниця голів — 22:3) у групі з ДР Конго, Суданом, Того, Мавританією й Південним Суданом.

Попри надії сенегальців нагадати супернику про поразку в Сеулі в 2002 році, вогнева міць, якою розпоряджається Дешам, не дозволить їм досягнути бажаного результату, зосередивши інтригу в боротьбі за другу сходинку цієї групи на поєдинку другого туру. У ньому Сенегалу протистоятиме ще один європейський голеадор, а саме Ерлінг Голанд із Норвегією.

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Сенегалу

На сайті 👑 betking на перемогу Франції можна поставити з коефіцієнтом 1.50, тоді як потенційний успіх Сенегалу оцінюється показником 7.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ФРАНЦІЯ: Меньян — Кунде, Конате, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьйо — Олісе, Дембеле, Дуе — Мбаппе

СЕНЕГАЛ: Е. Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф — Камара, П. Гує — І. Ндіає, Діарра, Мане — Джексон

⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:1

21+

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