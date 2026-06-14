Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Бразилія та Марокко.
Ігор Тьяго, Getty Images
14 червня 2026, 00:00
Національні збірні Бразилії та Марокко зіграють у Нью-Джерсі матч першого туру чемпіонату світу-2026.
Бразилія: Аліссон — Ібаньєс, Маркіньйос, Габріел, Дуглас Сантос — Каземіро, Гімараєс — Рафінья, Пакета, Вінісіус — Тьяго.
Запасні: Вевертон, Едерсон Мораес, Алекс Сандро, Даніло да Сілва, Бремер, Перейра, Едерсон Сілва, Фабіньйо, Даніло Олівейра, Кунья, Ендрік, Луїс Енріке, Марітнеллі, Раян.
Запасні: Ель-Каджуї, Тагнауті, Саадан, Ель-Уахді, Беламмарі, Халхал, Салах-Еддін, Амрабат, Тальбі, Ель-Мурабет, Яссін, Рахімі, Сбаї, Ель-Каабі, Амаймуні.
Марокко: Буну — Хакімі, Діоп, Ріад, Мазрауї — Буадді, Ель-Айнауї — Діас, Унахі, Ель-Ханнус — Сайбарі.
Гра Бразилія — Марокко почнеться о 01:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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