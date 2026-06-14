Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Бразилії визнав проблеми у грі своєї команди та закликав не робити поспішних висновків після стартового поєдинку ЧС-2026.

Наставник збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував нічию з Марокко (1:1) у матчі першого туру чемпіонату світу-2026. Італійський фахівець зазначив, що його команда невдало провела перший тайм, однак після перерви змогла додати та вирівняти гру.

"Вважаю, ми погано розпочали матч. Команда була трохи напружена, ми втрачали багато м'ячів і програвали багато єдиноборств. Перший тайм вийшов невдалим. У другому таймі ми додали. Це був складний матч, тому що Марокко – дуже хороша команда".

Анчелотті наголосив, що бразильці мають працювати над покращенням контролю м'яча та уникати великої кількості втрат.

"У наступному матчі команда стане сильнішою. У першій половині в нас були проблеми: занадто багато втрат м'яча. Ми повинні покращити цей аспект гри".

Тренер також закликав зберігати спокій після старту турніру та нагадав, що боротьба за титул лише розпочинається.

"Ми не можемо втрачати впевненість. У першому матчі чемпіонату світу може статися все що завгодно. Неможливо бути ідеальними вже у стартовій грі турніру. Результат не можна назвати поганим, але ми повинні додавати".

Підсумовуючи виступ команди, Анчелотті підкреслив, що головні висновки ще попереду.

"Чемпіонат світу не виграється у першому матчі. Команда боролася до самої останньої хвилини. Я дуже добре розумію, над чим нам потрібно працювати. Ми повинні продовжувати роботу, щоб команда стала більш збалансованою та агресивною в атаці", — заявив тренер.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Бразилія — Марокко.