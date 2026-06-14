Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Вотфорда приніс перемогу австралійцям у стартовому турі групового етапу.

Нападник англійського Вотфорда та збірної Австралії Несторі Іранкунда визнаний найкращим гравцем матчу проти Туреччини в першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026.

20-річний форвард відкрив рахунок на 27-й хвилині, обігравши захисників суперника та точно пробивши повз воротаря, чим заклав основу перемоги своєї команди.

Австралія після цього результату посідає друге місце в групі D, поступаючись США лише за різницею м’ячів.

У наступному турі австралійці 19 червня зіграють проти США (22:00 за київським часом), тоді як Туреччина 20 червня зустрінеться з Парагваєм (06:00).