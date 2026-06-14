Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч турецької збірної поділився своїми думками після гри з Австралією.

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла прокоментував поразку своєї команди у матчі ЧС-2026 проти Австралії (0:2).

"Матч склався тактично не так, як ми очікували. Ми знали, що австралійці будуть глибоко оборонятися і чекати на свої шанси. Також вони добре використали контратаки.

Ми пропустили два м’ячі, і це нас дуже засмучує. Ми показали командний дух на полі, грали із серцем. Якщо продовжимо діяти так само, почнемо отримувати бажані результати. У наступному матчі ми зіграємо краще.

Ми перепробували все, але не змогли забити. Якби нам вдалося відкрити рахунок, усе було б зовсім інакше. У нас було 30 ударів. Якщо удача не на твоєму боці, ти програєш. Ми були дуже близькі до гола, але не змогли зламати їхню оборону.

Австралійці мають дуже високих футболістів, проти такого суперника непросто грати. Коли програєш, потрібно приймати будь-яку критику, навіть якщо вона несправедлива. Не варто одразу критикувати команду лише тому, що ми не забиваємо", — наводить слова Монтелли Fanatik.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Австралія — ​​Туреччина.