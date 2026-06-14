Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На момент матчу гравцю було 19 років та 255 днів.

Збірна Шотландії у матчі стартового туру групового етапу ЧС-2026 обіграла Гаїті (1:0).

У цьому матчі на поле вийшов півзахисник збірної Шотландії Фіндлі Кертіс, який завдяки цьому увійшов до історії національної команди.

Кертіс став наймолодшим гравцем збірної Шотландії, який зміг виступити на мундіалях. На момент матчу йому було 19 років та 255 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гаїті – Шотландія.