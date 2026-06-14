Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Нідерланди та Японія.
Тіджані Рейндерс, Getty Images
14 червня 2026, 22:18
Національні збірні Нідерландів та Японії зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Далласі.
Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, ван Геке, ван Дейк, ван де Вен — Гравенберх, де Йонг, Рейндерс — Саммервілл, Мален, Гакпо.
Запасні: Руфс, Флеккен, Гертрейда, Аке, Віффер, Гато, де Рон, Клюйверт, Тіл, Копмейнерс, Тімбер, Веггорст, Депай, Ланг, Броббі.
Запасні: Осако, Хаякава, Сугавара, Ітакура, Нагатомо, Секо, Томіясу, Дзюнносуке Судзукі, Танака, Дз. Іто, Ю. Судзукі, Матіно, Гото, Огава, Шіогаї.
Японія: Дзіон Судзукі — Ватанабе, Танігучі, Х. Іто — Доан, Камада, Сано, Накамура — Кубо, Маеда — Уеда.
Гра Нідерланди — Японія почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.