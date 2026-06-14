Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

34-річний захисник наголошує на важливості справжнього братерства в команді Томаса Тухеля та готовий пожертвувати власним ігровим часом заради тріумфу на ЧС-2026.

Збірна Англії, яка є одним із головних фаворитів цьогорічного Чемпіонату світу в Північній Америці, має створити незламний командний дух, якщо хоче здобути омріяний трофей. У цьому переконаний захисник Ньюкасла Ден Берн, який навів як ідеальний приклад чинних чемпіонів світу — збірну Аргентини.

У суботу підопічні Томаса Тухеля, за плечима яких два поспіль фінали чемпіонатів Європи, прибули на свою базу в Канзас-Сіті. Команді навіть довелося пережити попередження про торнадо того ж вечора, проте це не завадило їм розпочати підготовку до турніру, фінал якого відбудеться 19 липня в Нью-Джерсі.

Цікаво, що збірна Аргентини також базується в цьому місті, і Берн вважає їхній підхід еталонним. Створення «братерства» замість поверхневих розмов Головний тренер Томас Тухель неодноразово наголошував на необхідності створення справжнього братерства всередині колективу.

Ця тема стала особливо актуальною після того, як лідер команди Джуд Беллінгем натякнув на брак такої атмосфери під час Євро-2024.

"Звісно, мені важко коментувати те, що відбувалося, коли мене тут не було, але ще з нашого першого спільного збору ми зробили величезний акцент на тому, щоб створити це братерство і бути єдиним цілим. Мені здається, що команди, які зрештою виграють такі турніри, — це дуже згуртовані колективи. Якщо подивитися на Аргентину на минулому Чемпіонаті світу, відчувалося, ніби вони справді готові битися один за одного", — зазначив Берн.

Захисник підкреслив, що для перемоги гравцям потрібно вийти за межі звичайних стосунків колег:

"Саме цього ми й хочемо досягти. Іноді це складно, адже ви довго не бачитеся, і розмови залишаються досить поверхневими, на кшталт "Привіт, як справи?". Але суть у тому, щоб спробувати пізнати одне одного на глибшому рівні. Атмосфера та умови, які персонал створив у нашому готелі, мають цьому сприяти. Є люди, з якими ми вже грали разом раніше, що завжди допомагає, тому ми просто продовжуємо розвивати цей зв'язок", — наголосив досвічений захисник.

Лідер роздягальні, готовий на все заради команди 34-річний Ден Берн став важливим елементом планів Тухеля з моменту свого першого виклику до збірної у березні 2025 року. Його присутність у команді цінується не лише за надійну гру на полі, а й за потужний вплив у роздягальні.

Ден запевняє, що готовий допомогти національній збірній у будь-якій ролі, навіть якщо доведеться просидіти весь турнір на лаві запасних.

"Особисто я просто хочу бути тут і допомагати команді всім, чим зможу. Незалежно від того, вийду я у стартовому складі, на заміну, чи не зіграю жодної хвилини, я не відчуватиму, що зробив менший внесок, ніж будь-хто інший.

Я думаю, що це вкрай важливо. Це той тип турніру, де гравцям, які зазвичай є головними зірками у своїх клубах, доведеться взяти на себе дещо інші ролі. І це знову повертає нас до теми братерства: ми просто щиро раді один за одного і готові допомогти всім, чим можемо", — наголосив Берн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перед стартом ЧС-2026 у збірної Англії викрали екіпірування: поліція затримала двох підозрюваних