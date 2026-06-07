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Англієць поділився своїми думками після гри з Новою Зеландією.

Пывзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем прокоментував мінімальну перемогу своєї команди у товариському матчі проти Нової Зеландії (1:0).

"Я почуваюся добре. Можливо, я підходжу до турніру не так, як Гаррі Кейн, але після непростого сезону я почуваюся добре. Вперше в кар'єрі я мав стільки травм, але зараз я відчуваю силу. Я натхненний, я готовий.

Часом нам доведеться грамотно керувати ходом матчу. Ми хочемо грати на повну силу — із високим пресингом та темпом. Це буде непросто через спеку та стан полів.

Думаю, ми непогано адаптувалися. Гравці з обох команд доклали великих зусиль, щоб виконати поставлені завдання. Ми задоволені. У команді добре поєднання: є досвід, є молодість, є гравці, які раніше з нами не їздили. Думаю, таке поєднання працює добре", — наводить слова Беллінгема прес-служба ФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Нова Зеландія.