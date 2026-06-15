Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч нідерландської збірної поділився своїми думками після гри з Японією.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Японії (2:2).

"Не зовсім задоволений, якщо зважати на те, що ми двічі вели в рахунку. Але якщо дивитися на кількість моментів обох команд, то так. Я вважаю, що це був матч дуже високого рівня, тож із нічиєю можна змиритися.

Зазвичай японці пресингують дуже високо. Сьогодні вони робили це лише тоді, коли поступалися у рахунку. До цього – ні. Думаю, через побоювання. Прикро, що другий гол ми пропустили після кутового. Але я можу з цим змиритися.

Результат – найважливіше. Японія – дуже сильна та якісна команда. Я можу прийняти цей результат. Нам є чому повчитися після цього матчу. Але я побачив і дуже багато хорошого", — наводить слова Кумана NOS.

Свій наступний матч збірна Нідерландів проведе проти Швеції – гра запланована на 20 червня.