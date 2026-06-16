Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Саудівська Аравія та Уругвай.
Дарвін Нуньєс, Getty Images
16 червня 2026, 00:29
Національні збірні Саудівської Аравії та Уругваю зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Маямі.
Саудівська Аравія: Аль-Овайс — Абдулхамід, Ат-Тамбакті, Аль-Амрі, Аль-Харбі — Аш-Шамат, Канно, Аль-Хайбарі, С. Ад-Давсарі — Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан.
Запасні: Аль-Акіді, Аль-Кассар, Маджраші, Ладжамі, Бушаль, Кадеш, Такрі, Н. Ад-Давсарі, Аль-Джохані, Аль-Хеджі, Ях’я, Аш-Шехрі, Аль-Ганнам, Аль-Хамдан, Мандаш.
Запасні: Рочет, Меле, Хіменес, Буено, де ла Крус, Каноббіо, Е. Мартінес, Пікерес, Санабрія, Саласар, Пеллістрі, Б. Родрігес, Агірре.
Уругвай: Муслера — Варела, Касерес, Олівера, Вінья — Вальверде, Угарте, Бентанкур, Араухо — Віньяс, Нуньєс.
Гра Саудівська Аравія — Уругвай почнеться о 01:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.