Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Орли Карфагена" після звільнення французького спеціаліста вийшли на контакт із його співвітчизником.

Федерація футболу Тунісу намагається призначити Ерве Ренара головним тренером збірної, передає журналіст Бен Джейкобс.

Після звільнення Сабрі Лямуші на тлі розгромної поразки від Швеції (1:5) очікувалося, що його тимчасово замінить технічний директор національної команди Тунісу Мондер Кебаєр. Тим не менш, "орли Карфагена" можуть оперативно отримати нового головного тренера.

Замінити 54-річного француза Лямуші може його 57-річний співвітчизник Ренар, під керівництвом якого збірна Марокко вилетіла з групи ЧС-2018 (1Н, 2П), а збірна Саудівської Аравії — із групи ЧС-2022 (1В, 2П). Остання попрощалася з ним у квітні 2026 року.

У 2012-му і 2015 роках Ерве допоміг національним командам Замбії і Кот-д'Івуару виграти Кубок Африки.

Туніс у неділю, 21 червня (початок матчу — о 07:00 за Києвом), зустрінеться з Японією на мексиканському Монтеррей Стедіум.