"Орли Карфагена" після звільнення французького спеціаліста вийшли на контакт із його співвітчизником.
Ерве Ренар, Getty Images
16 червня 2026, 10:28
Федерація футболу Тунісу намагається призначити Ерве Ренара головним тренером збірної, передає журналіст Бен Джейкобс.
Після звільнення Сабрі Лямуші на тлі розгромної поразки від Швеції (1:5) очікувалося, що його тимчасово замінить технічний директор національної команди Тунісу Мондер Кебаєр. Тим не менш, "орли Карфагена" можуть оперативно отримати нового головного тренера.
Замінити 54-річного француза Лямуші може його 57-річний співвітчизник Ренар, під керівництвом якого збірна Марокко вилетіла з групи ЧС-2018 (1Н, 2П), а збірна Саудівської Аравії — із групи ЧС-2022 (1В, 2П). Остання попрощалася з ним у квітні 2026 року.
У 2012-му і 2015 роках Ерве допоміг національним командам Замбії і Кот-д'Івуару виграти Кубок Африки.
Туніс у неділю, 21 червня (початок матчу — о 07:00 за Києвом), зустрінеться з Японією на мексиканському Монтеррей Стедіум.