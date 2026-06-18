Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Гана та Панама.
Антуан Семеньйо, Getty Images
18 червня 2026, 01:12
Національні збірні Гани та Панами зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Торонто.
Гана: Аті-Зігі — Сеная, Аджетей, Опоку, Менса — Семеньйо, Овусу, Їренкі, Нуама — Сулемана — Аю.
Запасні: Ананг, Асаре, Сейду, Мумін, Баба, Оппонг, Лукассен, Сібо, Боак’є, Фатаву, Томас-Асанте, Баа, Вільямс, Аду.
Запасні: Мехія, Самудіо, Ескобар, Фарінья, Е. Девіс, Міллер, Х. Гутьєррес, Карраскілья, Діас, Кінтеро, Годой, Яніс, Т. Родрігес, Фахардо, Лондоньйо.
Панама: О. Москера — Блекмен, Рамос, Кордоба, Андраде — Мурільйо, Гарві, К. Мартінес, Х. Л. Родрігес — Барсенас, Вотерман.
Гра Гана — Панама почнеться о 02:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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