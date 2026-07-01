Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Еквадору став другим гравцем на турнірі, якого вилучили за приховування губ під час розмови із суперником.

Захисник лондонського Арсенал та національної збірної Еквадору П'єро Інкап'є став черговою жертвою нового жорсткого правила ФІФА. 24-річного футболіста було вилучено з поля під час матчу проти Мексики (який завершився поразкою еквадорців з рахунком 0:2 та їхнім вильотом з турніру) за те, що він прикрив рота під час конфронтації із суперником.

Епізод стався у компенсований час наприкінці другого тайму. П'єро щось емоційно висловлював мексиканському нападнику Сантьяго Хіменесу, приховуючи свої губи. Головний арбітр матчу, словенець Славко Вінчич, не помітив порушення в динаміці епізоду. Проте після підказки відеоасистента (VAR) та перегляду моменту на моніторі біля поля, суддя показав еквадорцю пряму червону картку.

Інкап'є став лише другим гравцем на поточному чемпіонаті світу, якого покарали за цим новим правилом. Першим був парагвайський вінгер Мігель Альмірон, якого вилучили у матчі групового етапу проти Туреччини (хоча його команда тоді змогла втримати переможний рахунок 1:0).

Варто зазначити, що минулого тижня півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем уникнув покарання, хоча також прикривав рота під час спілкування з гравцем збірної Гани Джорданом Аю. Ще перед початком мундіалю головний суддя ФІФА П'єрлуїджі Колліна детально пояснив цей нюанс.

Зрештою, остаточне рішення про вилучення залишається на розсуд головного арбітра, який має оцінити всі обставини та емоційний фон розмови перед тим, як дістати червону картку. Рішення про впровадження цього безпрецедентного правила було ухвалено під час спеціального засідання законодавчої ради Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) у квітні у Ванкувері.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відкрито підтримував таку ініціативу. За його словами, якщо гравець навмисно приховує рот під час конфлікту, ймовірно, він говорить те, чого не повинен був.

Каталізатором цих радикальних змін став гучний єврокубковий скандал у лютому. Тоді вінгер Бенфіки Джанлука Престіанні натягнув футболку на обличчя під час перепалки з зіркою Реала Вінісіусом Жуніором під час матчу Ліги чемпіонів.

Спочатку аргентинця звинуватили в расистських образах (що він категорично заперечував), а згодом, після розслідування УЄФА, Престіанні визнали винним у гомофобній поведінці та дискваліфікували на шість матчів (три з яких — умовно).