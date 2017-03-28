Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси из своего кармана оплатил труд части персонала команды.

Федерация футбола Аргентины испытывает серьезные финансовые затруднения. Из-за этого охрана команды не получала зарплату уже полгода.

Аргентинский журналист Рой Немер, владелец сайта mundoalbiceleste.com ("Мир сборной Аргентины" в переводе), сообщил, что эту финансовую трудность разрешил форвард Барселоны Лионель Месси.

Лидер сборной заплатил охране свои личные деньги. Сумма платежа не разглашается.

Стоит отметить, что по данным France Football, Месси в текущем сезоне заработал свыше 76 млн евро.