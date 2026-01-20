Інше

33-річний лівий захисник приєднається до одного з грандів азійського футболу на правах вільного агента.

Колишній захисник ПСЖ та збірної Франції Левен Кюрзава стане гравцем індонезійського клубу Персіб Бандунг. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, 33-річний француз досяг повної домовленості з клубом щодо контракту, який діятиме до кінця поточного сезону.

Кюрзава, який перебуває у статусі вільного агента після відходу з Боавішти минулого літа, найближчим часом має прибути до Індонезії для завершення формальностей.

Зазначається, що вибір Кюрзави є доволі символічним, адже Персіб Бандунг — один із найтитулованіших клубів країни та лідер національного чемпіонату. Команда також бере участь в азійській Лізі чемпіонів 2, де вийшла до 1/8 фіналу.