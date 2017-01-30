Бразилия

Созданная фактически с нуля команда Шапекоэнсе сумела одержать первую победу в бразильской Серии А после трагического события в конце ноября минувшего года.

Напомним, что в конце ноября минувшего года, бразильская команда Шапекоэнсе потерпела крушение во время полета над провинцией Антиокия в районе Ла-Уньон. Из 77 человек, находившихся на борту, выжить удалось лишь семерым.

Спустя три месяца новосозданная команда при помощи других коллективов сумела вернуться в большой футбол и продолжить свои выступления в чемпионате Бразилии.

В ночь с 29-го на 30-е января, коллектив из Шапеко сумел впервые, после того случая, одержал верх в чемпионате штата Санта-Катарина — оппонентом печально известного клуба стал Интернасьональ из Лажиса.

Исход встречи для Шапекоэнсе предопределил первый тайм — именно тогда хозяева поля сумел дважды поразить ворота оппонента. Все, чем сумели ответить гости, это забитым мячом в середине второй половины поединка. За Зеленых забитыми мячами отметились Нитиньо и Веллингтон Паулиста.