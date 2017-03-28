Невероятно курьезный автогол случился в матче бразильской Серии В.
Рене Игита, getty images
28 марта 2017, 10:41
Настоящая трагикомедия разыгралась на матче бразильских команд в местной Серии В (названия, к сожалению, остались неизвестными). После подачи углового первой командой вторая отбилась, но на подборе был игрок первой. Тем не менее, его удар пришелся в голову защитнику, мяч отскочил в поле, последовала контратака.
Голкипер не сумел перехватить мяч после навеса и нападающий расстреливал пустые ворота, но попал в защитника. Все бы ничего, если бы вратарь ударом, весьма похожим на сейв колумбийца Рене Игиты, не отправил мяч в свои ворота...
Сейв Игиты в матче против сборной Англии