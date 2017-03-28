Бразилия

Невероятно курьезный автогол случился в матче бразильской Серии В.

Настоящая трагикомедия разыгралась на матче бразильских команд в местной Серии В (названия, к сожалению, остались неизвестными). После подачи углового первой командой вторая отбилась, но на подборе был игрок первой. Тем не менее, его удар пришелся в голову защитнику, мяч отскочил в поле, последовала контратака.

Голкипер не сумел перехватить мяч после навеса и нападающий расстреливал пустые ворота, но попал в защитника. Все бы ничего, если бы вратарь ударом, весьма похожим на сейв колумбийца Рене Игиты, не отправил мяч в свои ворота...

Introducing the Brazilian Serie B 😂 pic.twitter.com/Zs1umuZZdy — Match Photography (@MatchPhotos) 18 апреля 2016 г.

Сейв Игиты в матче против сборной Англии