Бразилия

Сантос обвиняет Барселону в нарушении трансферных правил при переговорах с Лукасом Лимой.

Ранее сообщалось, что полузащитник Сантоса Лукас Лима согласовал условия личного контракта с Барселоной, в которую он перейдет в январе в качестве свободного агента.

Тем не менее, руководство Сантоса недовольно, что Барселона вступила в контакт с их игроком до того, как у них появилось такое право.

Согласно правилам ФИФА, футболист, который станет свободным агентом, может вступать в переговоры с другими клубами лишь за шесть месяцев до истечения действующего контракта, а в случае с Лимой этот срок начинается только с 1 июля.