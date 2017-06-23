Сантос обвиняет Барселону в нарушении трансферных правил при переговорах с Лукасом Лимой.
Лукас Лима, Getty Images
23 июня 2017, 21:07
Ранее сообщалось, что полузащитник Сантоса Лукас Лима согласовал условия личного контракта с Барселоной, в которую он перейдет в январе в качестве свободного агента.
Тем не менее, руководство Сантоса недовольно, что Барселона вступила в контакт с их игроком до того, как у них появилось такое право.
Согласно правилам ФИФА, футболист, который станет свободным агентом, может вступать в переговоры с другими клубами лишь за шесть месяцев до истечения действующего контракта, а в случае с Лимой этот срок начинается только с 1 июля.