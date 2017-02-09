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Известный в минувшем футболист мадридского Реала и сборной Нидерландов Ройстон Дренте решил повесить бутсы на гвоздь ради карьеры рэпера.

Как сообщает издание Sport Arena, Ройстон Дренте коренным образом решил изменить свою жизнь — вместо бутс и футбольного поля, бывший футболист Реала решил попробовать свои силы в вокальной области, а именно, создать карьеру рэпера.

При этом, Дренте уже уведомил о своем решении практически всех знакомых и друзей, заявив, что не станет возвращаться в футбол, даже если его позовет любимый клуб — роттердамский Фейенорд.

Именно в стане голландского коллектива и начинал свои выступления некогда один из перспективных футболистов Европы. После игры за Фейенорд, Дренте в 2007 году за 14 миллионов евро перебрался в мадридский Реал, где, к слову, так и не сумел раскрыться в полной мере, проведя в общей сложности лишь 65 поединков.

После откровенно неудачного периода в составе Сливочных, Ройстон выступал за такие коллективы, как Алания, Рэдинг, Шеффилд Уэнсдей, Кайсери. Последним местом работы голландца значился клуб из ОАЭ Бани Яс.

Увлекаться рэпом Дренте начал после того, как минувшим летом покинул Эмираты. Поняв, что это его призвание, Ройстон решил повесить бутсы на гвоздь, и начать свою карьеру рэпера.