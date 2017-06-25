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Британская пресса обвинила весь состав сборной России в применение допинга перед прошлым розыгрышем чемпионата мира.

The Mail on Sunday провело независимое расследование, согласно которому было установлено, что все 23 футболиста сборной России, которые попали в заявку на ЧМ-2018, а также 11 других профессиональных игроков из этой страны применяли допинг.

В связи с этим ФИФА проводит разбирательство. Издание также отмечает, что эта история может дорого обойтись российской сборной в преддверии домашнего чемпионата мира.

Напомним список футболистов, которые поехали защищать цвета сборной России на ЧМ-2014 в Бразилию:

Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков;

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов;

Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Павел Могилевец, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов;

Нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков.

Отметим, что 4 из 23 вышеперечисленных футболистов (Максим Канунников, Денис Глушаков, Игорь Акинфеев и Александр Самедов) выступали на Кубке Конфедераций.