Жервиньо: Невыход на ЧМ — это позор для Кот-д'Ивуара

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Вингер сборной Кот д'Ивуара Жервиньо раскритиковал игру команды.

В решающем поединке за выход на чемпионат мира 2018 года сборной Кот-д'Ивуара нужна была только победа над Марокко, однако в итоге они не сумели даже добиться ничьей, проиграв 0:2 и пропустив на Мундиаль Белянда и компанию.

Капитан ивуарийцев Жервиньо прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче.

"Невероятно трудно свыкнуться с этим поражение, это сплошное разочарование. Мы были намерены сыграть на чемпионате мира, он стал бы для меня уже третьим в карьере, но не сложилось. Все очень плохо, но это жизнь.



Невыход на ЧМ — это позор для Кот-д'Ивуара. Мы, граждане своей страны, часто говорим, что разочарование не присуще ивуарийцам. Сейчас нам тяжело, но мы поднимемся, чтобы дальше идти вперед", — цитирует Жервиньо Canal+.

Напомним, от Африки на чемпионат мира кроме Марокко поедут Тунис, Египет, Сенегал и Нигерия.