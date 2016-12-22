Англия

Нападающий Вест Хэма Диафра Сако сможет вернуться на поле лишь в начале весны и совершенно точно пропустит Кубок африканских наций.

В нынешнем сезоне Сако лишь дважды играл за Молотобойцев. Это обусловлено проблемами со спиной, а также разрывом подколенного сухожилия в матче против МЮ в ноябре.

Изначально ожидалось, что Сако пропустит до 6 недель и сможет сыграть за сборную Сенегала на Кубке африканских наций.

Однако наставник Вест Хэма Славен Билич заявил, что Диафра была сделана операция на спине, из-за которой он вернется в строй предположительно аж в марте.

"Сако пропустит от 6 до 8 недель. Ему пришлось сделать операцию на спине", — заявил Билич.

"Диафра пропустит КАН. Это большая потеря для нас".

После 17 туров Вест Хэм идет на 13-м месте с 19 пунктами. 26 декабря Молотобойцы сыграют на выезде с Суонси.