Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 18-го тура текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

Уотфорд – Кристал Пэлас

Понедельник, 14:30, Викирейдж Роуд

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Не сыграют: Джа Джедже, Мариаппа, Перейра — Томкинс, Уикэм, Сако, Реми, Суаре, Манданда, Дж.Бентеке

Под вопросом: Предль, Окака, Кэткарт – Фламини

Интересные факты

- Трой Дини забил все три гола Уотфорда в ворота Кристал Пэлас в двух встречах минувшего сезона;

- Шершни не выигрывали в Boxing Day c 1986 года.

прогноз 1:1

Манчестер Юнайтед – Сандерленд

Понедельник, 17:00, Олд Траффорд

Не сыграют: Шоу – Каттермол, Родвелл, Гуч, Макнэйр, Уотмор, Кирххофф, Янузай

Под вопросом: Мхитарян, Байлли – Джонс, Манкильо, Пиенаар

Интересные факты

- Юнайтед проиграл лишь раз в течение 24-х последних домашних матчей АПЛ против Сандерленда, добыв 16 побед;

- Красные дьяволы побеждали 18 раз в Boxing Day, что больше, чем любая другая команда в АПЛ;

- Джермейн Дефо (6 голов) является лучшим бомбардиром в Премьер-лиге в Boxing Day среди действующих игроков.

прогноз 2:0

Арсенал — Вест Бром

Понедельник, 17:00, Эмирейтс

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Не сыграют: Акпом, Касорла, Дебюши, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Мертезакер — Майхилл

Под вопросом: Рэмси — Моррисон, Бераино, Эванс

Интересные факты

- Дрозды лишь раз одолели Арсенал на Эмирейтс в рамках АПЛ, уступив 8 раз и однажды сыграв вничью;

- Канониры являются единственной командой в лиге, которая трижды проиграла в текущей кампании, ведя в счете по ходу матча (Ливерпуль, Эвертон, Ман Сити), а за весь предыдущий сезон подобных поражений было 2;

- Команда Венгера уступила в двух последних турах, а трижды кряду не проигрывала с января 2012 года.

прогноз 2:1

Бернли — Миддлсбро

Понедельник, 17:00, Терф Мур

Не сыграют: Фишер (Миддлсбро)

Под вопросом: Гудмундссон — Стуани, Хасбенд

Дисквалификации: Лоутон (Миддлсбро)

Интересные факты

- Бордовые не побеждали в последних 6-ти матчах с Боро, уступив 4 раза и в 4-х случаях не сумев отличиться;

- Речники проиграли 1 раз в течение предыдущих 6-ти визитов на Терф Мур, добыв 3 победы;

- Бернли и Миддлсбро — две наименее бьющих в направлении ворот соперников команды: 157 и 156 ударов соответственно;

- Команда Шона Дайча позволила нанести 111 ударов в створ своих ворот в текущем сезоне, что является худшим показателем в лиге;

- Бернли добыл 94% очков в нынешнем розыгрыше АПЛ в домашних стенах, что является лучшим показателем в 4-х английских дивизионах.

прогноз 2:1

Челси — Борнмут

Понедельник, 17:00, Стэмфорд Бридж

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Не сыграют: Терри — Аке, Л.Кук

Под вопросом: Станислас, Серман (оба — Борнмут)

Дисквалификации: Диего Коста, Канте (оба — Челси)

Интересные факты

- Челси выиграл 5 раз в 7-ми последних матчах в Вишниями во всех турнирах, уступив дважды;

- Синие не проигрывали в Boxing Day с 2003 года: 6 побед и 5 ничьих;

- В случае получения 3 очков Челси побьет клубный рекорд по количеству побед подряд в АПЛ;

- Синие в 5-й раз являются лидерами в Boxing Day и в предыдущих 4-х случаях они выигрывали чемпионство.

прогноз 2:0

Лестер — Эвертон

Понедельник, 17:00, Кинг Пауэр Стэдиум

Не сыграют: Бешич, Пеннингтон, Боласи, Маккарти (все — Эвертон)

Под вопросом: Дринквотер — Стекеленбург

Дисквалификации: Варди, Хут, Фухс (все — Лестер)

Интересные факты

- Лисы лишь дважды (оба раза — в минувшем сезоне) одолели Эвертон в 13-ти последних матчах АПЛ, проиграв 9 раз,

- Лестер не побеждал в Boxing Day в Премьер-лиге с 1998 года;

- Команда Клаудио Раньери пропускала в каждом из предыдущих 10-ти поединков;

- На данный момент Лисы набрали 17 очков, что на 21 меньше, чем на аналогичном этапе в минувшем сезоне.

прогноз 1:1

Суонси — Вест Хэм

Понедельник, 17:00, Либерти Стэдиум

Не сыграют: Тере, Сако, Оксфорд, Дзадза

Под вопросом: Фернандес, Ки Сон Ен — Байрэм, Коллинз

Дисквалификации: Обьянг (Вест Хэм)

Интересные факты

- Суонси лишь раз одолел Вест Хэм (в мае текущего года) в 7-ми последних матчах, уступив 3 раза;

- Вест Хэм проиграл 8 раз в 17-ти турах, что в 2 раза больше, чем на аналогичных отрезках в двух последних сезонах.

прогноз 3:2

Халл — Ман Сити

Понедельник, 19:15, Кингстон Коммуникейшн

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Не сыграют: Одубаджо, Брюс, Эрнандес, Кин, Макгрегор — Компани, Гюндоган, Делф

Под вопросом: Мэйсон — Сабалета

Дисквалификации: Агуэро (Ман Сити)

Интересные факты

- Горожане уступили 1 раз в 8-ми предыдущих матчах АПЛ с Халл Сити, добыв 4 победы;

- Тигры является единственной командой в лиге, еще не побеждавшей в декабре текущего календарного года;

- Подопечные Майка Филана пропускали первыми в 14-ти матчах нынешнего сезона.

прогноз 1:3

Ливерпуль — Сток Сити

Вторник, 19:15, Анфилд Роуд

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Не сыграют: Коутиньо, Ингз, Груйич, Сахо — Айрленд, Бардсли, Камерон, Батленд

Под вопросом: Матип — Афеллай

Дисквалификации: Арнаутович (Сток Сити)

Интересные факты

- Ливерпуль добыл 5 побед в последних 6-ти матчах с Гончарами, уступив 1 раз;

- Красные не проигрывали в 15-ти предыдущих домашних поединках (9 побед и 6 ничьих), что является их рекордной беспроигрышной серией в АПЛ;

- Джо Аллен забил 5 голов в 16-ти матчах текущего сезона, что больше, чем за все время в Ливерпуле (4 гола в 91-й игре);

- Марк Хьюз ни разу не побеждал в качестве менеджера на Анфилд Роуд: 4 ничьи и 6 поражений.

прогноз 3:1

Саутгемптон — Тоттенхэм

Среда, 21:45, Сент-Мери Стэдиум

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Не сыграют: Пье, Таргетт, Остин, Гардош (все — Саутгемптон)

Под вопросом: Роуз, Альдервейрельд, Ламела, Янссен (все — Тоттенхэм)

прогноз 1:1

Алексей Ледовской, Football.ua