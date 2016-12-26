Англия

Молотобойцы в гостях разгромили Суонси (4:1), а Бордовые в домашних стенах оказались сильнее Речников (1:0).

Единственный гол в матче оказался на счету хозяев поля, причем он был забит весьма забавным образом. Хитон практически от своей штрафной запустил мяч к воротам соперника, где Воукс в касание сбросил мяч на Грэя, а тот также в одно касание пробил Вальдеса. Бордовые в очередной раз сумели набрать очки в домашнем поединке и обогнать Боро в турнирной таблице, расположившись на комфортном 14-м месте.

Бернли — Миддлсбро 1:0

Гол: Грэй, 80

Бернли: Хитон — Фланаган, Ми, Кин, Уорд — Бойд, Марни (Дефур, 75), Хендрик, Арфилд (Гудмундссон, 77) — Грэй, Барнс (Воукс, 66)

Миддлсбро: Вальдес — Барраган, Чеймберс, Гибсон, Фабио — Форшоу, Клейтон, де Роон (Френд, 87) — Стуани (Траоре, 86), Негредо, Рамирес

Предупреждения: Уорд, Ми, Фланаган, Бойд, Хендрик, Грэй — Барраган, Рамирес, де Роон, Фабио, Негредо

В матче с кризисными Лебедями подопечные Славена Билича достаточно быстро открыли счет. Кэрролл сделал скидку во вратарскую на Куяте, а тот ударил параллельно воротам Фабиански. Поляк решил отразить мяч, но не полностью дотянулся и сделал подарок Айю, который забил дебютный гол за Вест Хэм в ворота своей бывшей команды.

Второй гол Молотобойцы забили в начале второго тайма. Пайе навесил с угла поля точно на Рида, который во вратарской выиграл "воздух" и головой пробил Фабиански. Третий гол Вест Хэма случился после пушечного удара Нордтвейта с дальней дистанции и удачно подставленной ноги Антонио.

На 89-й минуте Суонси забил гол престижа. Дайер прорвался в штрафную по правому краю и прострелил на 11-метровую отметку, откуда Льоренте пробил под перекладину без шансов для Рандольфа. Впрочем, уже через минуту лондонцы восстановили преимущество, благодаря навесу Фегули и точному удару Кэрролла в одно касание.

Благодаря очередной победе Вест Хэм сравнялся по очкам с идущим на 10-й строчке Уотфордом, а вот Суонси подчеркнул свое плачевное состояние, которое вполне может стоит Брэдли работы, если ему в ближайшее время не удастся изменить ситуацию к лучшему.

Суонси — Вест Хэм 1:4

Голы: Льоренте, 89 — Айю, 13, Рид, 50, Антонио, 78, Кэрролл, 90

Суонси: Фабиански — Ранхель, ван дер Хоорн, Моусон, Кингсли — Корк, Бриттон, Фултон (Монтеро, 46)(Дайер, 70) — Раутледж, Бастон (Льоренте, 46), Сигурдссон

Вест Хэм: Рандольф — Куяте, Рид, Огбонна — Антонио (Фегули, 84), Нордтвейт, Нобл, Крессвелл — Айю (Фернандес, 75), Пайе — Кэрролл (Флетчер, 90+1)