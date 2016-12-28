Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заверил, что не просматривал поединки Манчестер Сити с трибун, в отличие от своего коллеги Хосепа Гвардиолы.

В последнем на данный момент туре Премьер-лиги Ливерпуль переиграл Сток Сити 4:1. За игрой с трибун наблюдал наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола, ведь Горожане уже в следующем туре сыграют с Красными.

"Я с уважением отношусь к Манчестер Сити, однако я ни в этом, ни в прошлом сезоне не наблюдал за их матчами с трибун Этихада. Может Гваридиола просто хотел посмотреть хороший футбол", — заявил Клопп.

"Мы ожидаем встречу с Ман Сити. Это сложный матч для обеих команд, но и захватывающий. Прекрасные новости для нас в том, что он состоится на Анфилде".

"Сити – выдающаяся команда, но и мы не так уж плохи. Так что будет красивый поединок".

"Что бы я ни сказал, это не поможет победить сейчас, зато может усложнить нам жизнь. Так что лучше-ка я заткнусь!"

Матч Ливерпуль — Ман Сити начнется в субботу в 19.30 по киевскому времени.