Ассистент Карло Анчелотти в Баварии Пол Клемент, судя по всему, примет Суонси.
пол клемент, sky sports
01 января 2017, 12:15
Sky Sports со ссылкой на PA информирует, что 44-летний специалист согласился уйти из Баварии ради самостоятельной работы в Суонси.
Источник сообщает, что контракт еще не подписан, но стороны планируют это сделать в ближайшие дни.
Напомним, Лебеди решили пригласить Клемента после того, как Крис Коулмэн, приоритетный вариант, не захотел уходить со сборной Уэльса.
Добавим, что 3-го января Суонси сыграет на выезде против Кристал Пэлас.