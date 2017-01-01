Англия

Ассистент Карло Анчелотти в Баварии Пол Клемент, судя по всему, примет Суонси.

Sky Sports со ссылкой на PA информирует, что 44-летний специалист согласился уйти из Баварии ради самостоятельной работы в Суонси.

Источник сообщает, что контракт еще не подписан, но стороны планируют это сделать в ближайшие дни.

Напомним, Лебеди решили пригласить Клемента после того, как Крис Коулмэн, приоритетный вариант, не захотел уходить со сборной Уэльса.

Добавим, что 3-го января Суонси сыграет на выезде против Кристал Пэлас.