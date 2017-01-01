Англия

Тоттенхэм легко разобрался с Уотфордом

Первая встреча 2017-го года в АПЛ оказалась без особой борьбы, в матче на Викаридж Роуд Шпоры легко разбили команду Вальтера Маццарри (4:1).

tottenhamhotspur.com

Стартовый матч АПЛ в новом году состоялся между Уотфордом и Тоттенхэмом и особой интриги не нес — команда Маурисио Почеттино без особого труда переиграла своих соперников, сняв все вопросы еще до перерыва.



Первый опасный момент в игре создал Денни Роуз, однако его выстрел был мимо цели. Чуть погодя еще острее пробивал Деле Алли, но мяч ударился в перекладину ворот Эурелио Гомеса. А уже чуть ли не в следующей атаке Шпоры открыли счет в матче — Харри Кейн после передачи с фланга от Кирана Триппьера сумел с острого угла отправить мяч мимо вратаря, при этом попал в створ ворот соперников. Спустя некоторое время связка Триппьера и Кейна снова дала о себе знать — форвард Шпор сделал дубль после навеса со стороны Триппьера.



Шпоры сделали счет разгромным еще до перерыва. На этот раз пришло время Деле Алли — юный игрок лондонцев после ошибки со стороны Кабула подхватил мяч и без особых сложностей вбил его в сетку ворот Гомеса. Команды только вышли после перерыва, как Деле Алли записал на свой счет второй мяч — после заброса с фланга от Кейна Алли переправил сферу в сетку ворот Шершней.



Остаток встречи игра откровенно близилась к завершению без особых моментов, хотя все же в самом завершении встречи хозяева забили свой мяч престижа. Это Юнес Кабул с трудом занес сферу в чужие ворота после суматохи в штрафной Тоттенхэма — 4:1.



Football.ua



Уотфорд — Тоттенхэм 1:4

Голы: Кабул, 90+2 — Кейн, 27, 33, Алли, 41, 46



Уотфорд: Гомес — Кабул, Предль, Кэткарт — Амрабат (Синклер, 75), Гедиура, Дукуре, Холебас (Мэйсон, 68) — Игало, Капу (Кабаселье, 79) — Дини



Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Виммер, Роуз (Дэвис, 68) — Дайер, Ваньяма — Сон Хын Мин, Алли (Уинкс, 61), Эриксен — Кейн (Янссен, 78)



Предупреждения: Холебас, Предль, Кэткарт