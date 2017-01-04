Англия

Руководители Халл Сити ищут замену уволенному Майку Филану.

Вчера боссы Тигров освободили 54-летнего англичанина от занимаемой должности главного тренера команды.

Напомним, Филан — второй тренер Халла в нынешнем сезоне. Накануне старта сезона в АПЛ он был назначенным временным главным тренером, когда Стив Брюс, готовящий команду к сезону, покинул клуб.

Тогда же летом боссы Халла провели несколько встреч с кандидатами, но решили довериться Филану, который работал в структуре клуба с февраля 2015-го года.

Теперь же, сообщает Sky Sports, Тигры вернутся к рассмотрению потенциальных наставников. По данным Sky Bet, приоритетный вариант на вакантную должность — Гари Роветт, которого называли кандидатом на должность менеджера в Суонси, экс-тренер Бирмингема.

Кроме того, в списке возможных кандидатур еще три специалиста: наставник сборной Уэльса Гари Коулмэн, экс-тренер сборной Англии Гари Ходжсон и бывший рулевой Кристал Пэлас Алан Пардью.