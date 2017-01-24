Англия

Руководство Манкунианцев приняло решение слегка изменить структуру Олд Траффорд, чтобы в дальнейшем игры их команды могли посетить физически ограниченные лица.

Как информирует английское издание Sky Sports, руководство Манчестер Юнайтед приняло решение переместить 2600 мест для владельцев сезонных абонементов, дабы в дальнейшем, на их месте построить 300 сидений для людей с ограниченными возможностями.

Данный процесс будет осуществляться поэтапно — в течение трех лет. Реконструкция Олд Траффорд подразумевает под собой изменение на Восточной, Северной и Южной трибунах. Планируется, что сама работа должна быть завершена к началу сезона 2017-18.

Реконструкция, также, будет включать в себя внедрение определенных платформ, которые должны помочь инвалидам лучше и комфортнее ощущать себя в чаше стадиона при просмотре поединка собственной команды.

"Олд Траффорд является домом для всех поклонников манкунианцев. Эти изменения значительно помогут нашим фанатам с ограниченными возможностями с еще большим интересом посещать наши игры, и наблюдать, таким образом, за выступлением своих героев" — сказал управляющий директор Манчестер Юнайтед Ричард Арнольд.