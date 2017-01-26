Англия

Главный тренер Канониров Арсен Венгер сообщил, что его подопечный полностью отрицает обвинения в свой адрес после злополучного инцидента в лондонском аэропорту.

Позавчера появилась информация относительно инцидента с участием Гранита Джаки в лондонском аэропорту Хитроу. Напомним, что тогда, центральный полузащитник Канониров, провожая друга на самолет, применил расистские высказывания в отношении одного из сотрудников персонала аэропорта.

После этого случая, Гранита допросила полиция, которая пыталась выяснить, имел ли место действительно этот эпизод или же это была провокация, как считает сам швейцарский футболист. Разобраться в данном эпизоде постарался наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер.

"Я говорил с ним об этом инциденте, и он сказал мне, что абсолютно не виновен, Джака отрицает любые обвинения в свой адрес после того злосчастного эпизода в аэропорту. Гранит и вовсе считает, что в отношении него была применена провокация, которая в итоге и вылилась в этот печальный момент".

Что касается самого игрока, то сейчас Гранит отбывает четырехматчевую дисквалификацию, полученную после удаления в игре с Бернли четыре дня назад (2:1).