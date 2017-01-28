Англия

Форвард Наполи Маноло Габбьядини привлек внимание со стороны очередного английского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Габбьядини интересуются Сток Сити, Саутгемптон и Милан.

Теперь, как информирует Corriere del Mezzogiorno, в борьбу за форвардом вступает и Сандерленд.

Отмечается, что Черные коты готов сразится за нападающего с Саутгемптоном, который проявляет интерес больше других.

Наполи готов продать Габбьядини за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний итальянец провел за Партенопеи 19 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.