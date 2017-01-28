Форвард Наполи Маноло Габбьядини привлек внимание со стороны очередного английского клуба.
МАНОЛО ГАББЬЯДИНИ, SSCNAPOLI.IT
28 января 2017, 12:27
Напомним, ранее сообщалось, что Габбьядини интересуются Сток Сити, Саутгемптон и Милан.
Теперь, как информирует Corriere del Mezzogiorno, в борьбу за форвардом вступает и Сандерленд.
Отмечается, что Черные коты готов сразится за нападающего с Саутгемптоном, который проявляет интерес больше других.
Наполи готов продать Габбьядини за 20 миллионов евро.
В текущем сезоне 25-летний итальянец провел за Партенопеи 19 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.