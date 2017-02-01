Англия

Нападающий итальянского Наполи Маноло Габбьядини переехал на Туманный Альбион.

Маноло Габбьядини подписал контракт с английским Саутгемптоном до лета 2021-го года. Финансовая часть сделки не разглашается, однако, по информации британских и итальянских СМИ, Наполи выручил 17 миллионов евро. Еще три миллиона Партенопеи могут получить в качестве различных бонусов.

"Я очень, очень рад. Начиная с самого детства, я мечтал оказаться в одной из лучших лиг мира, и я с нетерпением жду, когда я дебютирую за Саутгемптон", — заявил с своем первом интервью экс-форвард Сампдории, Аталанты и Болоньи.

Маноло перебрался в Наполи из Сампдории в январе 2015-го года, но за это время так и не смог стать основным игроком в команде из Неаполя. В нынешнем сезоне Габбьядини выходил на поле в тринадцати встречах Серии А и отметился тремя голами.

Новый клуб нападающего занимает двенадцатое место в АПЛ, имея в активе 27 очков после 23 сыгранных туров.