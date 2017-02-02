Англия

Защитник Челси ​Гари Кэхилл похвалил команду за настрой, который она продемонстрировала в матче против Ливерпуля на Анфилде.

Синие набрали одно очко благодаря штрафному в исполнении Давида Луиса — это первый гол бразильца после возвращения. Впрочем, Жоржиньо Вейналдум сравнял счет после перерыва.



"Анфилд — сложный стадион, тут всегда трудно играть, но мы встали стеной. Это было и физически сложное испытание для нас, но мы играли хорошо до конца. Когда получаешь возможность пробить пенальти, это отличная возможность, но ладно, все бывает", — начал Гари Кэхилл.

"Диего забил столько голов за нас в этом сезоне, что промах не страшен. Мы показали характер, и если подумать, ничья не такой плохой результат. У нас было отличное начало, жаль, что они сравняли счет, но мы хорошо контролировали игру".

"Конечно, они всегда опасны. Во втором тайме они много атаковали, и нам надо было хорошо оборонятьсяю Наши игроки проделали потрясающий объем работы, отлично обороняясь, когда Ливерпуль владел мячом".

"Я уверен в своих товарищах и в том, как мы играем. Я уверенно выхожу на поле с этими ребятами, но мы знаем, как сложно стать чемпионами АПЛ. Мы уже выигрывали чемпионат раньше, и не выигрывали тоже, так что мы не расслабляемся".

"Учитывая результаты других, это не такое плохое очко для нас. Сэйв после исполнения пенальти был отличным, иначе мы набрали бы три очка".

Следующий противник — Арсенал, который приезжает на Стэмфорд Бридж, где Челси выиграи последние 10 матчей.

"Мы идем вперед, потому что хотим стать чемпионами. Все просто. Для нас это важная и насыщенная неделя", — резюмировал центрбэк Челси.