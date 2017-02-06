Англия

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус, который ударно начал карьеру в английском клубе, рассказал о своих первых впечатлениях после победы над Суонси (2:1).

Бразилец последние две игры выходил в стартовом составе, усадив на лавку запасных Серхио Агуэро. На счету новичка 3 гола в 2-х матчах.

"Эта победа много значит для нас, особенно в домашнем матче, на глазах болельщиков. Я очень рад, что забил два гола", — рассказал нападающий в послематчевом интервью.

"Я также очень рад тому, что быстро получил место в команде. Все стараются помочь мне: я быстро осваиваюсь в Англии благодаря моей семье и клубу, а успех на поле приносит большую радость".

"Я очень рад нашей победе. Соперник забил ответный гол, но, на мой взгляд, мы должны были победить", — резюмировал бразилец.