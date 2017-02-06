Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Суонси в рамках 24-го тура АПЛ, а также прокомментировал игру новичка Габриэля Жезуса, который отличился дублем и принес три очка на последних секундах игры.

"В целом, мы провели очень хороший матч, и я хочу отдать должное Суонси", — сказал главный тренер Сити после матча.

"Во втором тайме соперник не давал нам возможности прессинговать, а, когда побеждаешь с минимальным счётом 1:0, всё может случиться. Но в целом мы сыграли хорошо и заработали три очка".

"Наша игра в первом тайме – эта то, чего я хочу от команды, но во втором тайме мы сбавили темп и должны работать над этим в будущем".

"Габриэль Жезус очень помог команде. Он настоящий боец, и мы довольны первыми результатами 19-летнего форварда".