Англия

В ближайшее время полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера может заключить с клубом новый трудовой договор.

Как информирует издание Manchester Evening News, в ближайшее время Эррера вступит в переговоры с представителями клуба относительно продления контракта.

Действующее соглашение 27-летнего испанца с Красными Дьяволами рассчитано до лета следующего года.

Напомним, Эррера пополнил ряды Ман Юнайтед летом 2014 года, перейдя из Атлетик Бильбао. Ранее он выступал за Реал Сарагосу.

В текущем сезоне Эррера провел за свою команду 21 матч в АПЛ, отметившись при этом тремя результативными передачами.