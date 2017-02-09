В ближайшее время полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера может заключить с клубом новый трудовой договор.
АНДЕР ЭРРЕРА, GETTY IMAGES
09 февраля 2017, 18:37
Как информирует издание Manchester Evening News, в ближайшее время Эррера вступит в переговоры с представителями клуба относительно продления контракта.
Действующее соглашение 27-летнего испанца с Красными Дьяволами рассчитано до лета следующего года.
Напомним, Эррера пополнил ряды Ман Юнайтед летом 2014 года, перейдя из Атлетик Бильбао. Ранее он выступал за Реал Сарагосу.
В текущем сезоне Эррера провел за свою команду 21 матч в АПЛ, отметившись при этом тремя результативными передачами.