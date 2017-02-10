Англия

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа настаивает, что команде нужно время, чтобы выиграть Премьер-лигу, несмотря на солидные трансферные траты.

Сейчас МЮ идет лишь на 6-м месте в турнирной таблице – и это при том, что летом потратил около 150 млн фунтов на приобретение Поля Погба, Эрика Байлли и Генриха Мхитаряна.

У Де Хеа спросили, почему же клубы, которые потратили меньше денег, опережают Красных Дьяволов.

"Таков футбол. В конце концов, все тратят деньги", — заявил Де Хеа.

"Что-то складывается хорошо, что-то – не очень. Команде нужно время на адаптацию, ведь появились новые игроки. Думаю, сейчас мы намного лучше и следует дать время этой команде, чтобы выиграть АПЛ".

Завтра МЮ сыграет с Уотфордом. На данный момент манкунианцы отстают на 5 очков от идущего вторым Тоттенхэма.