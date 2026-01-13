Німеччина

Найкращий бомбардир в історії РБ Лейпциг готується переїхати до МЛС.

Колишній форвард збірної Німеччини Тімо Вернер розпочинає новий етап у своїй кар'єрі за океаном. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо підтвердив перехід гравця

Згідно з інформацією джерела, 29-річний нападник погодився приєднатися до клубу МЛС Сан-Хосе Ертквейкс. Сторони вже уклали усну угоду щодо умов співпраці. Важливо зазначити, що йдеться про повноцінний трансфер, а не про оренду.

Вернер переживає складні часи в РБ Лейпциг. У поточному році він випав з обойми, провівши на полі сумарно лише 14 хвилин у трьох матчах. Після невдалої оренди в Тоттенгемі у 2025 році та неможливості знайти новий клуб влітку, переїзд до США стає шансом повернути ігрову практику.

Каліфорнійський клуб перебуває у процесі перебудови під керівництвом досвідченого Брюса Арени. Команді гостро необхідний новий лідер атаки після того, як її залишили зіркові гравці Хосеф Мартінес та Крістіан Еспіноза. Найближчим часом сторони офіційно оприлюднять трансфер німецького нападника.

Вернер залишає РБ Лейпциг як справжня легенда клубу. За два періоди виступів у складі биків він провів 216 матчів, у яких забив 113 голів, що робить його найкращим бомбардиром в історії команди. Разом із клубом він здобув два трофеї — Кубок та Суперкубок Німеччини.