Англия

Наставник Бернли Шон Дайч поделился мнением по поводу ничьей своей команды в матче с Челси (1:1).

"Я впечатлен и рад. Очень сложно противостоять столь сложному сопернику, который не зря находится на первом месте", — начал менеджер Бордовых.

"Мы позволили Челси нанести лишь 2 удара в створ наших ворот, что очень сложно сделать, а сами создали 4 или 5 действительно голевых момента. В целом я очень доволен".

"Выступление Брэди (ирландец отличился забитым мячом, — прим.)? Робби отлично владеет левой ногой и умеет создавать опасные моменты. Его гол со штрафного был прекрасен", — добавил Дайч.

После 25-ти туров в АПЛ Бордовые набрали 30 очков и расположились на 12-й позиции в турнирной таблице.