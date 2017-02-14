Англия

Челси успокоил своих болельщиков, заверив, что защитник Давид Луис не подвергнется хирургическому вмешательству и не пропустит длительный период.

Луис играл с болью в колене еще с матча против Ман Сити (3:1), когда он столкнулся с Серхио Агуэро. Эти проблемы были заметны и в игре Синих против Бернли (1:1).

Масла в огонь подлил тот факт, что Луис запостил в соцсеть свою фотографию в медицинской шапочке и маске, добавив изображение шприцов и подпись: "Ха-ха, давайте сделаем это".

Впрочем, Челси заверил, что защитнику не понадобится операция.

Скорее всего, бразилец в целях предосторожности не сыграет в Кубке Англии против Вулверхэмптона в субботу. Таким образом, у Давида будет 2 недели, чтобы должным образом подготовиться к игре Премьер-лиги против Суонси.

Также под сомнением участие в игре с Волками и капитана Челси Джона Терри.