Англия

Появилась информация, что защитник Тоттенхэма Ян Вертонген может вернуться на поле уже на выходных.

Напомним, что в матче против Вест Бромвича (4:0) 29-летний центрбек Шпор появился в стартовом составе, однако на 64-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за травмы. Случилось это 17-го января.

Наставник Шпор Маурисио Почеттино заявил, что Вертонген может быть уже включен в заявку на ближайший матч со Сток Сити в воскресенье.

Тренер отметил, что Ян может выйти в старте или сидеть на скамейке запасных.

Ранее ожидалось, что Вертонген будет вне игры около двух месяцев.

В текущем сезоне на счету бельгийца 5 матчей в АПЛ и одна игра в Лиге чемпионов.