Англия

Главный тренер Лестера Клаудио Раньери допускает, что кто-то в команде мог "испугаться" после серии не лучших результатов.

Лестер в нынешнем году еще не побеждал. Более того, команда даже не забивала в 2017. В результате Лисы теперь лишь на 1 пункт опережают зону вылета.

В Кубке Англии дела у них идут получше – команда, пусть и в переигровке, прошла Дерби и теперь сыграет с Миллуоллом в 5-м раунде.

Ожидается, что Раньери пойдет на большие эксперименты с составом в этом матче, ввиду надвигающейся встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов с Севильей.

"Возможно, кто-то испугался. Мне важно увидеть каждую мелочь", — заявил Раньери.

"Допускаю, что могу прибегнуть к помощи извне. Я должен найти решение. Мы все делаем хорошо, но не создавали действительно классные моменты в матчах. Для этого нужно быть полностью уверенным в своих силах".

"Все в порядке – игроки делают все правильно, чтобы забить. Но одно дело – тренировки, и совсем другое – матчи. Поэтому я и говорю: "Очистите свое сознание". Мы должны быть полны уверенности".

Матч Миллуолл – Лестер начнется сегодня в 17.00 по киевскому времени.