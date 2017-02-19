Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер намекнул, что еще года 4 может продолжать тренерскую карьеру.

Контракт Венгера с Арсеналом истекает в конце нынешнего сезона. Пока что не известно, пожелает ли француз оставаться на своем посту. Не все болельщики довольны Арсеном, особенно после поражения Канониров от Баварии 1:5 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тем не менее, Венгер, возглавивший Арсенал в 1996-м году и являющийся главным "тренером-долгожителем" (по количеству лет в клубе) в Англии, уверен, что у него есть еще что дать футболу.

На вопрос о том, может ли он последовать по пути Алекса Фергюсона, покинувшего МЮ после 26 лет во главе, Венгер ответил: "У Фергюсона были чуть иные интересы в жизни и он был старше, чем я сейчас. Мне 67, а он ушел на пенсию в 71".

Впрочем, Арсен отказался выставлять жесткие временные рамки, когда он завершит карьеру и даже допускает, что будет тренировать и после 71.

"Может больше, может меньше, я не знаю. Все люди разные. Фергюсон — это просто невероятный менеджер, но он уже насытился футболом, а я – еще нет".

Также Арсен настаивает, что его слова о том, что он может продолжить карьеру и за пределами Арсенала, не были угрозой клубному руководству.

"Это вовсе не угроза. Мой приоритет – тренировать Арсенал, я ранее уже это доказывал".

"Больше не хочу говорить о своей личной ситуации. Вот что действительно важно – так это следующий матч. Мы сейчас сильно разочарованы из-за поражения и поэтому все хотим выиграть следующий поединок".

Завтра в 5-м раунде Кубка Англии Арсенал сыграет на выезде с Саттон Юнайтед.