Капитан Манчестер Юнайтед Уэйн Руни не решился сменить АПЛ на китайскую Суперлигу.
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22 февраля 2017, 09:34
В последнее время в британских СМИ появлялось все больше слухов о возможном переходе Руни в один из китайских клубов.
Еще больше подогревало эти слухи то, что в последнее время англичанин не получал игровой практики в своей команде. Тем не менее, МЮ настаивает на том, что у игрока проблемы со здоровьем.
Как информирует издание Sky Sports, у Руни есть предложения от китайских клубов, однако игрок не решается на переход. Согласно источнику, игрок не покинет МЮ этой зимой.
При этом источник информирует, что место для легионера осталось лишь в трех клубах Суперлиги. Это Цзянсу Сунин, Тяньцзинь Сунцзян и Бейцзин Гоань. Также не исключается то, что любой другой клуб готов освободить место для Уэйна в случае его согласия.
Отметим, что ранее наставник Тяньцзинь Сунцзян Фабио Каннаваро заявил, что клуб уже не рассматривает вариант с приобретением Руни.
В текущем сезоне капитан МЮ провел за свою команду 29 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 ассистов.