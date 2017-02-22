Англия

Капитан Манчестер Юнайтед Уэйн Руни не решился сменить АПЛ на китайскую Суперлигу.

В последнее время в британских СМИ появлялось все больше слухов о возможном переходе Руни в один из китайских клубов.

Еще больше подогревало эти слухи то, что в последнее время англичанин не получал игровой практики в своей команде. Тем не менее, МЮ настаивает на том, что у игрока проблемы со здоровьем.

Как информирует издание Sky Sports, у Руни есть предложения от китайских клубов, однако игрок не решается на переход. Согласно источнику, игрок не покинет МЮ этой зимой.

При этом источник информирует, что место для легионера осталось лишь в трех клубах Суперлиги. Это Цзянсу Сунин, Тяньцзинь Сунцзян и Бейцзин Гоань. Также не исключается то, что любой другой клуб готов освободить место для Уэйна в случае его согласия.

Отметим, что ранее наставник Тяньцзинь Сунцзян Фабио Каннаваро заявил, что клуб уже не рассматривает вариант с приобретением Руни.

В текущем сезоне капитан МЮ провел за свою команду 29 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 ассистов.