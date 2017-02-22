Другое

Наставник Тяньцзинь Сунцзян Фабио Каннаваро рассказал о трансферной политике клуба.

Напомним, в Китае трансферное окно закрывается 28 февраля.

Главный тренер Тяньцзинь Сунцзян Фабио Каннаваро рассказал о попытках подписать форварда МЮ Уэйна Руни и нападающего Боруссии Д Пьера-Эмерика Обамеянга, а также отметил, что клуб по-прежнему пытается оформить трансфер игрока Фиорентины Николы Калинича.

"Мы связывались с Ман Юнайтед по поводу перехода Уэйна Руни, но дальше разговоров дело не пошло, ведь мы пришли к выводу, что этот игрок не подходит под наш стиль футбола", — сказал Каннаваро в интервью клубному телевидению.

"Также мы вели переговоры с Боруссией по Обамеянгу. К сожалению, наше предложение было отклонено немецким клубом. Боруссия аргументировала это тем, что Пьер-Эмерик нужен команде в Лиге чемпионов".

"Нашей целью по-прежнему является форвард Фиорентины Никола Калинич, но сейчас клуб не хочет его отпускать", — добавил итальянец.