Англия

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо выиграл свой четвертый Кубок английской лиги.

Сегодня МЮ переиграл Саутгемптон в финале Кубка Лиги 3:2. Эта победа стала для Жозе Моуриньо четвертой в данном турнире.

Ранее Жозе завоевал три таких трофея с Челси – в 2005, 2007 и 2015 году.

Теперь португалец встал в один ряд с Алексом Фергюсоном и Брайаном Клафом, которые выигрывали по 4 Кубка Лиги с МЮ и Ноттингемом соответственно.

Этот трофей стал вторым для Моуриньо во главе МЮ — в начале сезона португалец завоевал Суперкубок Англии.

В чемпионате Англии Юнайтед сейчас уступает 15 очков Челси (однако сыграл на матч меньше). Также Красные Дьяволы продолжают борьбу за победу в Кубке Англии и Лиге Европы.