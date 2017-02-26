Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо выиграл свой четвертый Кубок английской лиги.
Жозе Моуриньо, getty images
26 февраля 2017, 21:58
Сегодня МЮ переиграл Саутгемптон в финале Кубка Лиги 3:2. Эта победа стала для Жозе Моуриньо четвертой в данном турнире.
Ранее Жозе завоевал три таких трофея с Челси – в 2005, 2007 и 2015 году.
Теперь португалец встал в один ряд с Алексом Фергюсоном и Брайаном Клафом, которые выигрывали по 4 Кубка Лиги с МЮ и Ноттингемом соответственно.
Этот трофей стал вторым для Моуриньо во главе МЮ — в начале сезона португалец завоевал Суперкубок Англии.
В чемпионате Англии Юнайтед сейчас уступает 15 очков Челси (однако сыграл на матч меньше). Также Красные Дьяволы продолжают борьбу за победу в Кубке Англии и Лиге Европы.