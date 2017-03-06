Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович и защитник Борнмута Тайрон Мингс могут быть наказаны за неспортивное поведение.
Тайрон Мингс и Златан Ибрагимович, getty images
06 марта 2017, 17:20
4 марта МЮ не сумел дома переиграть Борнмут – 1:1. В одном из эпизодов матча защитник Вишен Мингс ударил ногой по голове лежащего на газоне форварда МЮ Златана Ибрагимовича. Швед в долгу не остался – чуть позже он локтем проверил на прочность Мингса. Правда, Златан заявляет, что "Мингс сам влетел в локоть".
Оба эпизода остались незамеченными арбитрами. Тем не менее, Футбольная ассоциация Англии, рассмотрев эти моменты, выдвинула футболистам обвинения в неспортивном поведении.
Более того, в заявлении ФА говорится, что стандартного наказания (3 матча) в этой ситуации для Мингса будет "явно недостаточно".
Оба игрока должны ответить на обвинения до 20:00 7-го марта по киевскому времени.