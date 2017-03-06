Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович и защитник Борнмута Тайрон Мингс могут быть наказаны за неспортивное поведение.

4 марта МЮ не сумел дома переиграть Борнмут – 1:1. В одном из эпизодов матча защитник Вишен Мингс ударил ногой по голове лежащего на газоне форварда МЮ Златана Ибрагимовича. Швед в долгу не остался – чуть позже он локтем проверил на прочность Мингса. Правда, Златан заявляет, что "Мингс сам влетел в локоть".

Оба эпизода остались незамеченными арбитрами. Тем не менее, Футбольная ассоциация Англии, рассмотрев эти моменты, выдвинула футболистам обвинения в неспортивном поведении.

Более того, в заявлении ФА говорится, что стандартного наказания (3 матча) в этой ситуации для Мингса будет "явно недостаточно".

Оба игрока должны ответить на обвинения до 20:00 7-го марта по киевскому времени.