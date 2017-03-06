Англия

Наставник Вест Хэма опроверг слухи о том, что летом его команда предпримет попытку приобрести вратаря Челси Асмира Беговича.

Билич говорит о том, что доволен игрой голкиперов своей команды Рандольфа и Адриана. Летом хорват не намерен укреплять вратарскую позицию.

"Нас связывали со многими футболистами за последние три трансферных окна, среди них был Бегович", — приводит слова тренера London Evening Standard.

"В эти три трансферных окна, как я уже говорил, единственная позиция в команде, которую мне не интересно обсуждать — позиция вратаря. Я доволен Рандольфом и Адрианом".

"Если вы спросите у меня, останутся ли они оба в команде на следующий сезон, я отвечу утвердительно. Даже если один из них скажет мне, что не счастлив и хочет покинуть команду, я сделаю все для того, чтобы убедить его остаться".

После 26 туров АПЛ Вест Хэм занимает 11-ю позицию, имея в своем активе 33 пункта.