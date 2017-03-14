Англия

Вратарь Челси Тибо Куртуа заявил, что МЮ играл грязно в 1/4 финала Кубка Англии.

Голкипер Пенсионеров Тибо Куртуа прокомментировал грубую игру команды Моуриньо в матче 1/4 финала Кубка Англии.

"Игроки МЮ много фолили, это в стиле Моуринью. Эррера понес наказание за своих партнеров, часто фоливших на Азаре. Когда на Азаре в очередной раз нарушили правила, судья должен был показать желтую", — цитирует Куртуа Mirror.

"МЮ хотел вывести нас своими фолами, все это шло от их менеджера. Но мы не попались в их ловушку. Жаль, что нам не удалось забить еще один гол", — сказал Куртуа.

Подопечные Конте выбили Красных дьяволов из турнира благодаря минимальной победе (1:0). Отметим, что Манчестер играл в меньшинстве из-за удаления.